Россияне стали активнее покупать жилье на Кипре ради «золотых паспортов»

По данным консалтинговой компании Consulco, за последние три года инвестиции россиян в экономику Кипра выросли на 20 процентов, из них 80 процентов пришлись на покупку жилья; приобретение недвижимости на Кипре на сумму от 300 тыс. евро дает возможность получить вид на жительство на пять лет.

По словам руководителя отдела продаж Tranio Марины Филичкиной, помимо Кипра, с 2014 года большинство заявок на приобретение недвижимости пришлось на Испанию, Грецию, Латвию и Португалию, сообщает «Российская газета».

При этом она подчеркивает, что из перечисленных стран только на Кипре можно получить гражданство за инвестиции, в остальных – только вид на жительство (ВНЖ).

За последние пару лет почти половина опрошенных Tranio риелторов из 33 стран отметили рост числа русских инвесторов, покупающих недвижимость ради ВНЖ. При этом, если в Португалии, Черногории, Испании, на Кипре, в Греции и Италии число русскоязычных покупателей инвестиционного ВНЖ выросло, то во Франции и Латвии оно заметно уменьшилось.

Вид на жительство и гражданство за инвестиции в недвижимость готовы предоставить многие европейские страны, однако и порог входа, и условия, и требования к кандидатам очень различаются. К примеру, за покупку недвижимости на сумму от 250 тыс. евро можно получить вид на жительство в Латвии, но кроме проживания в стране ВНЖ не даст своему владельцу никаких преимуществ.

«Зато ВНЖ Греции за покупку на ту же сумму дает возможность учиться, путешествовать, получать образование и пользоваться медицинскими услугами на территории Евросоюза», – добавляет Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group.

Сумма минимальных инвестиций в недвижимость Греции для оформления ВНЖ составляет 250 тыс. евро, но страна выдает паспорт инвесторам лишь по прошествии семи лет проживания в стране. По данным EVANS Real Estate, только за последние пять лет россияне вложили около 155 млн евро в недвижимость Греции.

На Кипре инвестиции в жилую недвижимость на сумму от 300 тыс. евро дают возможность получить вид на жительство на пять лет. Паспорт для себя и всех членов своей семьи можно оформить при покупке жилой недвижимости на сумму уже в 2 млн евро или жилого объекта на сумму в 500 тыс. евро и коммерческой недвижимости еще на 2 млн.

Также пользуется спросом гражданство стран Карибского бассейна (Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда), которое дает право безвизового посещения 134 стран, включая страны Шенгена, Великобританию, а также получать упростить получение виз США и Канады.

Напомним, в начале августа Еврокомиссия потребовала сокращения выдачи «золотых паспортов».