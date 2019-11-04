Зеленский сократил число судей Верховного суда Украины в два раза

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому количество судей Верховного суда (ВС) будет сокращено почти в два раза – до 100 человек.

«4 ноября закон возвращен с подписью президента», – сказано в сообщении на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

Данный закон в целом был принят парламентом Украины еще 16 октября. Согласно ему, будет распущен действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращено количество ее членов с 16 до 12.

Кроме того, закон распространяет люстрацию в отношении руководства ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали эти должности в период с 21 ноября 2013 по 19 мая 2019 года.

Однако глава Верховного суда Валентина Данишевская раскритиковала этот закон, указав, что на Украине не хватает 2 тыс. судей, а около 15 судов вообще не работают. Она заявила, что из-за сокращения судейского корпуса граждане еще дольше будут ждать оглашения вердиктов судов.

Напомним, в июле 2019 года Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, которые работали с 23 февраля 2014-го до 19 мая 2019 года, то есть в период правления Порошенко. Кроме того, глава Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает люстрировать самого Порошенко.

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