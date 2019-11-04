Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.

«Сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты на 537 миллионов рублей (более 260 миллионов долларов по текущему курсу), поступления средств от так называемой перетаможки нефти – в размере 950 миллионов рублей (более 460 миллионов долларов)», – сказал Селиверстов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что снижение доходов белорусского бюджета ожидается и из-за налогового маневра в нефтяной сфере России, ожидаемого повышения цен на газ, снижения цен на калийные удобрения. Замминистра сообщил, что в целом потери доходов бюджета будущего года оцениваются в размере 1,9 млрд белорусских рублей (более 0,9 млрд долларов).

Ранее в МВФ сообщали, что Белоруссия в ближайшие 4-5 лет понесет существенные экономические потери при отсутствии механизмов компенсации потерь от налогового маневра в нефтяной сфере в России.