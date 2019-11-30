Госдеп США заявил о беспокойстве по поводу российского закона об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иноагентов.

«Мы встревожены поспешно одобренным российским парламентом очередным законом об «иностранном агенте», который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, которые (глава МИД России Сергей – прим. ВЗГЛЯД) Лавров вновь подтвердил на конференции ОБСЕ», – написала Ортагус в Twitter.

Ранее поправки в российский закон о статусе иностранного агента для СМИ раскритиковали и в Евросоюзе, однако Мария Захарова назвала это политизированным демаршем.

Напомним, 25 ноября в Совете Федерации одобрили поправки к закону о СМИ-иноагентах. Согласно документу, статус иностранного агента могут присвоить как гражданам России, так и иностранцам, которые сотрудничают со СМИ, признанным иностранным агентом и получающим деньги из зарубежных источников.