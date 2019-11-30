Стала известна личность пилота разбившегося на Кубани вертолета

Директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев погиб при крушении вертолета в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе группы компаний «Абрау-Дюрсо».

В компании сообщили, что пилотом был «Юрий Королев, он возглавлял некоммерческое партнерство «Воздушный транспорт Абрау», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в районе поселка Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson R66. СК начал проверку по факту ЧП.