Власти подтвердили гибель пилота при крушении вертолета под Абрау-Дюрсо

Пилот разбившегося под Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае вертолета погиб, сообщил представитель администрации Новороссийска.

Вертолет принадлежал компании «Абрау-Дюрсо». В организации сообщили, что на борту был только пилот, передает ТАСС.

Следователи начали проверку по факту падения вертолета, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК.

Обстоятельства инцидента выясняются, «организован выезд следователей на место происшествия».

Ранее стало известно, что в районе поселка Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson R66.