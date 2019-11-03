Вывезший своих детей из Швеции россиянин прилетел в Москву

Россиянин Денис Лисов, который вывез из Швеции своих детей, прилетел с ними из Варшавы в Москву.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В июле Окружной суд Варшавы отказал Швеции в выдаче Дениса Лисова, вывезшего из страны троих своих детей. Судья сослался на то, что в Швеции дети были помещены «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», а угроза нового расставания с отцом ухудшает психологическое здоровье его дочерей.

Лисов был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию в апреле 2019 года. Перед этим он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман в Швеции и вывез их на пароме в Польшу. В этой стране он попросил статус беженца.

В приемную семью мусульман детей отдали, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.

В апреле суд в Польше разрешил девочкам остаться с отцом.

Дочерям Алисе, Серафиме и Софье 4, 6 и 12 лет соответственно.