Польский суд отказал в выдаче Швеции вывезшего оттуда своих детей россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не выдавать Швеции гражданина России Дениса Лисова, который ранее вывез из этой страны троих своих детей.

В ходе рассмотрения дела судья напомнил, что в Швеции дети были помещены «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», передает РИА «Новости».

«Угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшают психическое состояние Софии Лисовой (старшей девочки)», – сказал судья.

Напомним, Денис Лисов был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Ранее он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман, выходцев из Ливана, в Швеции и вывез их на пароме в Польшу, где попросил статус беженца.

Дети были отданы в приемную семью мусульман, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.

В апреле суд в Польше разрешил девочкам остаться с отцом. Лисов получил несколько предложений работы, ему было предоставлено жилье в Варшаве.