Забравший своих детей из Швеции россиянин попросил статус беженца в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали на границе с Польшей при попытке вывезти своих детей из Швеции, просит статус беженца в Польше.

Районный суд Варшавы начал рассмотрение дела гражданина России, который забрал своих дочерей из приемной семьи и попытался вывезти их на родину, передает РИА Новости.

Адвокат Лисова Бартош Левандовский сообщил, что обвиняемый просит статус беженца в Польше. По его словам, причиной стала необходимость «защиты от шведских служб».

Интересы россиянина представляют два польских адвоката, со стороны приемной семьи в зале суда находятся два представителя.

Ранее пограничная служба Польши задержала россиянина Дениса Лисова, пытавшегося вывезти в Россию трех своих детей, которых отняли у него власти Швеции. Мужчину с детьми задержали в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Москву.

Детей отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана, когда их «мать попала в больницу», а «отец якобы не мог справиться с уходом». У россиянина в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.

Напомним, случаи изъятия детей из российский семей в Северной Европе являются весьма распространенной проблемой.