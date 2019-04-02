Россиянин попытался увезти детей в Москву от ювенальной юстиции Швеции

Пограничная служба Польши задержала россиянина Дениса Лисова, пытавшегося вывезти в Россию трех своих детей, которых отняли у него власти Швеции, сообщил советник российского посольства в Польше Владислав Выборнов.

Мужчину с детьми задержали в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Москву рейсом «Аэрофлота». В Польшу они прибыли на пароме из Швеции.

«Сейчас идет суд», – приводит ТАСС сообщение посольства.

Швеция объявила трех детей в розыск. Их могли передать властям Швеции, а отца – отпустить, но родительских прав его не лишали, так что и разлучать с детьми нельзя.

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали детей, когда их «мать попала в больницу», а «отец якобы не мог справиться с уходом», сообщил Выборнов. Детей «отдали в приемную семью – мусульман, выходцев из Ливана», передает РИА «Новости».

У россиянина в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.

Напомним, случаи изъятия детей из российский семей в Северной Европе являются весьма распространенной проблемой.