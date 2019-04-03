Суд в Польше разрешил вывезенным из Швеции российским детям остаться с отцом

Суд в Польше разрешил вывезенным из Швеции и задержанным в Польше российским детям остаться с отцом.

Варшавский районный суд позволил задержанным в Польше российским детям остаться с отцом – россиянином Денисом Лисовым. Это решение приняла 3 апреля судья Жанета Селига-Качмарек в ходе заседания, которое шло более пяти часов, сообщает ТАСС.

Напомним, Денис Лисов был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Ранее он забрал трех дочерей из приемной семьи мусульман, выходцев из Ливана, в Швеции и вывез их на пароме в Польшу, где попросил статус беженца.