Джонсон пообещал не допустить нового референдума о независимости Шотландии

Борис Джонсон заявил, что, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании, новый референдум о независимости Шотландии не состоится.

«Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся», – сказал Джонсон в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о том, даст ли он добро на проведение подобного плебисцита.

«Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу», – приводит его слова ТАСС.

Джонсон напомнил, что в 2014 году уже состоялся такой референдум, и тогда «народу Великобритании, народу Шотландии сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения».

«Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы – отличная вещь для гармонии», – добавил британский премьер.

Между тем в начале октября в Эдинбурге состоялось шествие в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие свыше 100 тыс. человек.

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