Шествие за независимость Шотландии состоялось в Эдинбурге

В Эдинбурге состоялось шествие в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие свыше 100 тыс. человек, сообщают СМИ.

Акция, организованная объединением All Under One Banner, прошла под дождем, передает РИА «Новости».

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что не смогла сама принять участие в шествии, но поддерживает его. Она призвала народ Шотландии «не сомневаться» в том, что «грядет независимость».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Великобритания рискует лишиться Шотландии.

