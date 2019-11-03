Самолет премьера Японии загорелся по пути в Таиланд

В салоне самолета премьера Японии Синдзо Абэ во время полета в Таиланд произошло возгорание. Председатель японского правительства в этот момент находился на борту. Никто не пострадал, сообщило агентство Киодо.

Загорелся духовой шкаф, в котором разогревается еда. Огонь быстро потушили, никто не пострадал, а самолет продолжил полет до Бангкока, передает ТАСС.