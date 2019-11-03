В офисе Зеленского назвали «выдуманной» драку главы СБУ с Богданом

Информация о драке между главой СБУ Иваном Бакановым и руководителем администрации президента Украины Андреем Богданом является «выдуманной от начала до конца», заявил замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие», – написал он в Facebook.

Ранее украинский журналист Станислав Речинский сообщил, что Баканов подрался с Богданом 30 октября. В результате драки Богдан якобы потерял зуб и с тех пор не выходил на работу.