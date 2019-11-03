Глава СБУ выбил зуб руководителю администрации Зеленского в офисе президента Украины

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом, сообщил украинский журналист Станислав Речинский.

По словам Речинского, инцидент произошел 30 октября на Банковой улице, предположительно в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Речинский утверждает, что в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб.

«Богдан с тех пор на работу не выходит», – написал Речинский на своей странице в соцсети Facebook.

Он считает, что причиной конфликта стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, Богдан – полковника СБУ Дмитрия Нескоромного.

Напомним, в июле стало известно о конфликте главы СБУ Ивана Баканова с окружением главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

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