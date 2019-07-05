СМИ рассказали о конфликте в окружении Зеленского

В окружении президента Украины Владимира Зеленского назрел конфликт, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

У нового главы СБУ Ивана Баканова назрел конфликт с окружением главы офиса президента Андрея Богдана, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Баканов не согласовывает с офисом назначения сотрудников в СБУ.

По тем же данным, Баканов «окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя генпрокурора Николая Банчука», добавляет издание.

Эти советники предлагают ему людей на должности в ведомстве.

Другой причиной конфликта послужило выступление Баканова за сохранение департамента «К» (управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью). От этого подразделения в офисе президента планировали избавиться, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» начала терять рейтинги.