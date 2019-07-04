Рейтинги партии «Слуга народа» упали

У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий сообщило, что партию действующего президента Украины Владимира Зеленского поддерживают более 39% избирателей, которые намерены принять участие в голосовании 21 июля, сообщает ТАСС.

В первую очередь, у «Слуги народа» отбирают голоса политические партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и партия «Голос» Святослава Вакарчука.

Рейтинг первой вырос до 13,5% избирателей. Число сторонников партии «Голос» увеличилось до 8,5%, что позволило подняться с пятого на третье место.

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» снизила результаты с 8,7% до 7,9% избирателей, а партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,3% – до 7,5%.

Также среди объединений, попадающих в парламент, – партия «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко. Ее готовы поддержать 5,2% украинцев.

Как показало исследование, 48,6% украинцев готовы принять участие в голосовании, 25,9% скорее всего придут на избирательные участки. В опросе приняли участие 2003 респондента со всех регионов Украины.

Досрочные выборы в парламент Украины состоятся 21 июля.