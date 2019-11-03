Украинской авиаотрасли предсказали «печальный сценарий»

Авиаотрасль Украины ждет весьма печальный сценарий, если в самое ближайшее время не договориться с Россией о нормализации авиасообщения, заявил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Он отметил, что отмены акциза на авиатопливо и НДС на внутренние рейсы не помогут росту украинской авиационной отрасли. Помочь может только восстановление авиасообщения с Россией, в том числе авиатранзит, приводят его слова «Известия».

Белашко заявил, что украинские авиаперевозчики теряют большие деньги, организуя облет российской территории и акватории. Так, рейс Киев-Алматы обходится в 10 тыс. долларов. Также значительно увеличивается время полета.

«В общем, если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий», – заявил эксперт.

Он считает, что в противном случае на Украине будут отменяться и закрываться рейсы, сокращаться персонал, ухудшаться логистический климат.

В конце октября сообщалось, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сокращает программу полетов из-за необходимости облетать территорию России. Так, было прекращено сообщение между Киевом и Пекином. До этого МАУ объявили о прекращении полетов в Алма-Ату по той же причине.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение отсутствует, и выступил против запрета украинцам ездить в Россию.