Украинская авиакомпания сократила рейсы из-за необходимости облетать Россию

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сокращает программу полетов из-за необходимости облетать территорию России. В частности, будет прекращено сообщение между Киевом и Пекином.

«Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев снижена до трех еженедельных рейсов», – говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Планируется также сократить выполнение дублирующих ночных рейсов и дублирующих дневных рейсов МАУ по восточным направлениям.

Отмечается, что авиакомпания прекращает выполнение рейсов из Киева в связи с их убыточностью.

Такие изменения вступят в силу с 16 ноября 2019 года и будут действовать «вплоть до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации».

В конце сентября МАУ объявили о прекращении полетов в Алма-Ату (Казахстан) из-за растущих убытков в связи с необходимостью облетать Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение отсутствует. Он выступил против запрета украинцам ездить в Россию.

Напомним, в Росавиации заявляли о готовности к переговорам с Киевом о возобновлении полетов. Однако глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на данный момент говорить о возобновлении авиасообщения нельзя.