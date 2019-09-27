Украинский министр сказал, почему нельзя восстанавливать авиасообщение с Россией

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на данный момент нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.

Криклий заявил в интервью «Европейскjq правдt», что «пока, учитывая, как они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) себя ведут (...) о прямом авиасообщении нельзя говорить вообще», передает РИА «Новости».

На его взгляд, возобновление прямого авиасообщения будет сигналом внешнему миру о том, что «никаких проблем у нас с ними (Москвой) нет».

При этом Криклий выступил против полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией, так как это нарушает международные договоры.

«В ВТО пятая статья говорит о том, что должен происходить транзит, и ни одна из сторон-подписантов не должна ограничивать это транзитное право или блокировать его», – добавил он.

При этом министр отметил, что за восемь месяцев 2019 года было перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом через Украину, и проезжая оплата составляла 3,5 млрд гривен (144,5 млн долларов).

«В пассажирских перевозках эти рейсы (в Россию) – одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного (нечастое) сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Белоруссию», – отметил он.

Напомним, в данный момент между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования.

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) после событий весны 2014 года была вынуждена сократить число поездов собственного формирования на украинских маршрутах.

В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва – Кишинев – Москва с остановкой. Другие поезда, соединяющие Россию и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Кроме того, с октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение. Этот шаг стал инициативой Киева. Предложение Москвы о возобновлении авиасообщения было отвергнуто Украиной. В июле 2019 Росавиация заявила о готовности переговоров с Киевом о возобновлении полетов.

Также летом 2019 года Boeing-738 авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс из итальянского Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.

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