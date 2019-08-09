Российскому авиалайнеру разрешили пролет через воздушное пространство Украины

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс из итальянского города Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

«7 августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (Россия) в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от «Украэроцентра» в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра», – говорится в сообщении «Украэроруха» в Facebook.

Разрешение было предоставлено в связи со сложившимися над Украиной, Польшей и Белоруссией неблагоприятными погодными условиями. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Напомним, 26 ноября 2015 года Киев закрыл воздушное пространство Украины для российских самолетов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Украины ввести новые антироссийские авиасанкции.

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