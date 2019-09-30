Необходимость облетать Россию ударила по финансам украинской авиакомпании

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» прекратит рейсы между Киевом и Астаной из-за необходимости облетать территорию России.

Решение прекратить полеты компания приняла в связи с отрицательной рентабельностью рейса, передает «Страна».

«Запрет использования воздушного пространства России для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев – Алматы, с 5 часов 20 мин. до 6 часов 35 мин., и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», – говорится в тексте сообщения авиакомпании.

В компании отметили, что расписание код-шеринговых рейсов между Киевом и Алматы позволит сохранить только часть транзитных возможностей по маршрутной сети МАУ.

«Решение это вынужденное и логичное. Оно связано с трудностями в реализации хабовой модели, которые были неоднократно озвучены ранее. Потери более 7 млн долларов не позволяют нам в дальнейшем выполнять убыточный рейс», – отметил президент МАУ Евгений Дыхне.

С 2013 по 2019 год перевозчик выполнил более двух тысяч рейсов по маршруту Киев – Алматы – Киев, доставил 528,5 тыс. пассажиров и 3 тыс. 600 тонн грузов и почты.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на данный момент нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.