Соловьев оценил усилия «сказочных молодцов» по лишению Украины транзита газа

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что живущие в своем мире «сказочные молодцы» делают все, чтобы лишить Украину транзита российского газа.

«Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные...» – написал журналист в своем Telegram-канале, не уточнив, кто именно намерен остановить транспортировку голубого топлива через территорию Украины.

Накануне «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против Газпрома на 12 млрд долларов.

В среду «Нафтогаз» объявил о готовности к зиме без транзита российского газа. При этом в сентябре в компании предупреждали, что ряд городов зимой может остаться без отопления.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что на Украине нет никакого реверса газа из ЕС, «это российский газ».

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