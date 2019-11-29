В Вологде открыли центр выявления талантов у детей «Импульс»

В Вологде открылся центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Импульс».

Учреждение расположено на ул. Горького, 101, сообщает «Московский комсомолец». Порядка 900 человек со всей области ежегодно будут проходить обучение на 3 сменах: «Наука», «Спорт», «Творчество». В открытии центра принял участие глава региона Олег Кувшинников.

В новом учреждении разместились лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты робототехники, информатики и коворкинга. С сегодняшнего дня стартовала первая смена по информатике.

Смены в центре будут длиться 21 день, а жить ребят поселят в общежитие Вологодского института развития образования, которое размещено на ул. Судоремонтной, 48. Обучением школьников займутся лучшие преподаватели Вологды и области, а также специалисты из других регионов.

На создание центра было направлено около 280 млн рублей, 70% из которых – федеральное финансирование.

По словам губернатора области Олега Кувшинникова, учреждение позволит выявить талантливых школьников, которые в будущем будут работать на благо региона и страны.

Отметим, что центр создан на базе Вологодского многопрофильного лицея. Название «Импульс» выбрали вологжане во время голосования в социальной сети.