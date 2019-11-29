Названа причина неисправности турникетов на МЦД

Турникеты московского центрального диаметра оказались неисправны из-за частного перевозчика, который недоработал свою систему перекодировки карт «Тройка» в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Оплатой расходов из-за этих проблем, по словам чиновника, займется ответственное за них юридическое лицо – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), пишет «Коммерсант».

Ликсутов добавил, что устранением ошибок займется Московский метрополитен. Кроме того, с 28 ноября началось тестирование новой системы на турникетах.

21 ноября Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

Позже Собянин объявил о бесплатном проезде на МЦД с 25 ноября по 8 декабря. Также в ближайшие две недели увеличится число вагонов поездов на первых двух диаметрах.

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