Названа причина неисправности турникетов на МЦД

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29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Чехия превращает советского маршала в «человека-монстра»

Этого персонажа зовут Павел Новотны - и он оскорбляет маршала КоневаФото: twitter.com/PavelNovotnak
Чешские политики делают хамские заявления в адрес советских полководцев и хвалят предателя – генерала Власова. По их мнению, именно Власов должен называться освободителем Праги, а маршал Конев – «психически больной человек-монстр». Кто и зачем занимается подобными оскорблениями и есть ли в этих утверждениях хоть доля истины? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...

Дело трансплантолога Каабака показало болезни здравоохранения

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Такое ощущение, что говорить правду – и о проблемах с сертификацией в педиатрии, да и во взрослой медицине, и о проблемах с лекарствами, и о проблемах с врачами и целыми медицинскими отраслями – в принципе по какой-то причине невозможно. Подробности...

Глупо попадать в долговое рабство из-за айфона

Максим Соколов, публицист
Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать и что с этим различием делать. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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              Названа причина неисправности турникетов на МЦД

              29 ноября 2019, 08:19

              Текст: Алина Назарова

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              Турникеты московского центрального диаметра оказались неисправны из-за частного перевозчика, который недоработал свою систему перекодировки карт «Тройка» в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

              Оплатой расходов из-за этих проблем, по словам чиновника, займется ответственное за них юридическое лицо – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), пишет «Коммерсант».

              Ликсутов добавил, что устранением ошибок займется Московский метрополитен. Кроме того, с 28 ноября началось тестирование новой системы на турникетах.

              Работать новые ветки будут по графику московского метро – с 5:30 до 1:00. Пересадки из подземки будут бесплатными, придется только дополнительно активировать для этого проездные

              21 ноября Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

              Позже Собянин объявил о бесплатном проезде на МЦД с 25 ноября по 8 декабря. Также в ближайшие две недели увеличится число вагонов поездов на первых двух диаметрах.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва скрестила метро и электрички.  


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