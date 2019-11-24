Собянин объявил об увеличении числа вагонов в поездах МЦД

Составность всех поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) с 25 ноября увеличится до 10-11 вагонов, на МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение 15 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска – на 49%», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, по словам мэра столицы, в течение следующих 15 дней будет увеличено количество вагонов на МЦД-1.

Также, по словам градоначальника, в ближайшие две недели проезд на обеих линиях МЦД будет бесплатным. «Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным», – сообщил Собянин.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

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