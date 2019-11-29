Командующий РВСН сказал, когда ядерное оружие утратит актуальность

В будущем ядерное оружие может утратить свою сдерживающую роль и перестать быть важнейшим в обеспечении безопасности России, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» (официальный печатный орган Минобороны России).

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.

В октябре газета ВЗГЛЯД о проверке на прочность, которую потребовал ядерный щит России.

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