Сумма «убытков», которые якобы понесла украинская сторона на возвращенных Россией кораблях, по оценке Киева, составляет «не менее 55,5 млн гривен» (более 2,14 млн долларов), заявил заместитель постоянного представителя Украины в Вене Игорь Лоссовский.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению», – приводит его слова «Укринформ».

«Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки», – заявил Лоссовский.

По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

В Кремле сообщали, что в ходе телефонных переговоров в понедельник Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили тему возвращения Киеву военных судов, но тема «пропавшей» с них сантехники не поднималась.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.