Песков ответил на вопрос о возвращении Киеву «пропавшей» с кораблей сантехники

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили тему возвращения Киеву военных судов, но тема «пропавшей» с них сантехники не поднималась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, будет ли возврат этого имущества, Песков сказал: «Осуществляются соответствующие контакты, поэтому я здесь деталями не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос».

В понедельник Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

На прошлой неделе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отреагировал на высказывание командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о «некомплектном» состоянии возвращенных Россией военных кораблей, предложив отправить Киеву «посылочку из унитазов».

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.