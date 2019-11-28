Политологи оценили шансы «Единой России» получить конституционное большинство в Госдуме-2021

Взгляд
28 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
Разделы

Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
Перейти а раздел…

Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

Пока рядовые жители Хакасии считают каждую копейку, Коновалов устраивает пышные праздникиФото: Колбасов Александр/ТАСС
В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву. Подробности...
Перейти а раздел…

Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

Россию и Турцию пытаются поссорить очень грязными методами

Кто-то пытается вбить клин в отношения между лидерами России и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Турции Эрдоган якобы лично санкционировал атаку на российский бомбардировщик в 2015 году, утверждает одно из маргинальных европейских изданий. На каком основании оно это делает, можно ли верить подобным спекуляциям и как происходящее связано с противостоянием между Турцией, с одной стороны, и ЕС и НАТО, с другой? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...

«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтобы это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Россию называют в разных странах

    Что потеряет российский спорт от решения ВАДА

    Белоруссию опять переименовали

      Перейти а раздел…

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Рейтинг Зеленского рухнул
              Политологи оценили шансы «Единой России» получить конституционное большинство в Госдуме-2021Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетахУкраина оценила «ущерб» на возвращенных Россией корабляхВ России оценили условия Украины по транзиту газа
              Глава Кемерово объяснил покупку елки за 18 млн рублейКосачев разоблачил циничную позицию США по Минским договоренностямДепутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцевПушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
              В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жестВ Польше призвали прекратить злить россиянУкраинские эксперты переругались из-за российского газа и конфет ПорошенкоМама девочки из США с родимым пятном на лице показала результаты лечения в России

              Главная тема


              Шнур должен разрушить миф о сварщиках

              «надо и о себе подумать»


              Путин посоветовал не зацикливаться на Украине

              «вторая страна в мире»


              Китайские СМИ описали могущество современного СССР

              новогодний чёс


              Раскрыт гонорар Ротару за корпоративы в России

              Видео

              советское оружие


              Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              спор о транзите


              Украина угрожает воровством газа

              заказное убийство


              Организатор самой циничной авиакатастрофы в истории боялся только США

              последствия удара стихии


              Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

              Рекомендовано отстранить


              Сергей Мардан: Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

              Керченский инцидент


              Дмитрий Родионов: Хватит оправдываться перед Западом

              Русская угроза


              Никита Коваленко:«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

              на ваш взгляд


              Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?

              Политологи оценили шансы «Единой России» получить конституционное большинство в Госдуме-2021

                 28 ноября 2019, 10:38
              Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
              Текст: Андрей Резчиков
              Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Для получения «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме-2021 рейтинг партии должен вырасти на 7-8%. Но за два года до выборов партии нужно больше размышлять в категориях не процентов, а в логике «реальных дел», на которые у общества есть запрос, предупреждают эксперты.

              Гендиректор консалтинговой группы «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев убежден, что на предстоящих в 2021 году парламентских выборах «Единая Россия» может завоевать конституционное большинство, то есть выиграть не менее 301 мандата.

              «Единая Россия» пообещала больше не проводить в одномандатных округах, образно говоря, никаких «договорных матчей», – прокомментировал Дмитрий Гусев газете ВЗГЛЯД отказ ЕР от практики выставлять своих кандидатов в некоторых регионах в результате межпартийных соглашений с оппозицией. Такие договоренности применялась на прошлых выборах в Госдуму.

              «Несколько партийцев в результате такого решения могут проиграть в округах. Такое тоже будет. Ничего страшного. Все равно в итоге 200 мандатов «Единая Россия» может взять совершенно спокойно», – сказал Гусев. Следовательно, из оставшихся 225 мандатов, которые разыгрываются по партийным спискам, «Единой России» остается взять еще около 100 мандатов, для чего достаточно получить 37-40% голосов при голосовании по партийным спискам, пояснил политолог. Сегодня ее рейтинг колеблется около 33-35%, напомнил Гусев, значит, до нужного результата ей к выборам 2021 года нужно будет набрать еще 7-8%.  

              Он считает своевременным отказ ЕР от практики «расторговок» на выборах по одномандатным округам, как и от идеи блокироваться перед голосованием с какими-то другими политическими силами. «Cтратегия, которую избрала партия, окажется победной», – полагает Гусев.

              В свою очередь руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает преждевременным давать какие-либо прогнозы. «Мы не знаем, по каким правилам будут проводиться выборы 2021 года. Правила могут измениться, например, пропорция депутатов, избираемых по партспискам и по одномандатным округам. Могут быть разрешены блоки, может быть изменена величина барьеров», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              Минченко рекомендует смелее применять новые избирательные технологии, «имиджевые апгрейды». Так, например, единороссы, обучавшиеся по некоторым внутрипартийным программам, произвели на эксперта, по его словам, «очень хорошее впечатление».

              Политолог Алексей Мартынов приветствует решение ЕР отказаться от практики самовыдвиженцев. Он напомнил, что на прошедших в сентябре выборах многие единороссы, даже занимавшие серьезные должности, «стыдливо прятали в карман значок и шли самовыдвиженцами как бы не от партии». «Во-первых, это нечестно. Во-вторых, они проиграли, как это было в Москве с лидером столичной организации», – напомнил эксперт. Он привел в пример главу Башкирии Радия Хабирова, который не стал скрывать партийную принадлежность и в итоге победил.

              Мартынов убежден, что за два года до выборов нужно размышлять в категориях не процентов, а «реальных дел», принципиально новых подходов к реализации высокого статуса партии власти. «Формулу этого нового подхода блестяще сформулировал основатель, неформальный лидер партии – президент Путин. Открывая съезд, он сказал: партия власти не властвует, а служит людям, гражданам Российской Федерации», – напомнил эксперт.

              По словам эксперта, если единороссы будут действовать в логике, предложенной Путиным, то шансы завоевать конституционное большинство «велики». «Цена предстоящих выборов – очень большая. На кону не только политический результат отдельно взятой партии, но и сохранение курса развития страны. Начато много проектов – и они должны быть доведены до конца. Ответственность за это лежит на всей партии», – уверен Мартынов.

              По мнению Гусева, лучше всего перед выборами будут восприняты те идеи «Единой России», которые связаны с глубинными запросами общества. В качестве примера он назвал контрсанкции против импортных сельхозпроизводителей, и «теперь в любом магазине можно увидеть практически одну только отечественную продукцию», что нравится многим избирателям.

              Мартынов считает неслучайным решение съезда ЕР начать создание предвыборной программы вместе с рядовыми избирателями, для чего был создан проектный офис. Такой метод подготовки программы, убежден эксперт, позволит уловить настроения людей, точнее понять, какие из идей «Единой России» будут восприняты электоратом лучше всего. «К формированию предвыборной программы приглашаются все граждане страны. Это будет программа, непосредственно отражающая то, чего ждут граждане от партии власти», – уверен политолог.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели состоялся 19-й съезд «Единой России». Главным событием на съезде стало пленарное заседание, на котором выступили президент Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. По итогам форума, в частности, создается проектный офис по сбору идей для предвыборной программы партии.

              Позже секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что «Единая Россия» при подготовке к следующим парламентским выборам отказывается от практики соглашений с другими партиями о выдвижении кандидатов в тех или иных регионах. «Никаких расторговок в избирательном цикле 2020–2021 годов не будет», – пообещал Турчак.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............