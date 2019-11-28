Политологи оценили шансы «Единой России» получить конституционное большинство в Госдуме-2021

Для получения «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме-2021 рейтинг партии должен вырасти на 7-8%. Но за два года до выборов партии нужно больше размышлять в категориях не процентов, а в логике «реальных дел», на которые у общества есть запрос, предупреждают эксперты.

Гендиректор консалтинговой группы «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев убежден, что на предстоящих в 2021 году парламентских выборах «Единая Россия» может завоевать конституционное большинство, то есть выиграть не менее 301 мандата.

«Единая Россия» пообещала больше не проводить в одномандатных округах, образно говоря, никаких «договорных матчей», – прокомментировал Дмитрий Гусев газете ВЗГЛЯД отказ ЕР от практики выставлять своих кандидатов в некоторых регионах в результате межпартийных соглашений с оппозицией. Такие договоренности применялась на прошлых выборах в Госдуму.

«Несколько партийцев в результате такого решения могут проиграть в округах. Такое тоже будет. Ничего страшного. Все равно в итоге 200 мандатов «Единая Россия» может взять совершенно спокойно», – сказал Гусев. Следовательно, из оставшихся 225 мандатов, которые разыгрываются по партийным спискам, «Единой России» остается взять еще около 100 мандатов, для чего достаточно получить 37-40% голосов при голосовании по партийным спискам, пояснил политолог. Сегодня ее рейтинг колеблется около 33-35%, напомнил Гусев, значит, до нужного результата ей к выборам 2021 года нужно будет набрать еще 7-8%.

Он считает своевременным отказ ЕР от практики «расторговок» на выборах по одномандатным округам, как и от идеи блокироваться перед голосованием с какими-то другими политическими силами. «Cтратегия, которую избрала партия, окажется победной», – полагает Гусев.

В свою очередь руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает преждевременным давать какие-либо прогнозы. «Мы не знаем, по каким правилам будут проводиться выборы 2021 года. Правила могут измениться, например, пропорция депутатов, избираемых по партспискам и по одномандатным округам. Могут быть разрешены блоки, может быть изменена величина барьеров», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Минченко рекомендует смелее применять новые избирательные технологии, «имиджевые апгрейды». Так, например, единороссы, обучавшиеся по некоторым внутрипартийным программам, произвели на эксперта, по его словам, «очень хорошее впечатление».

Политолог Алексей Мартынов приветствует решение ЕР отказаться от практики самовыдвиженцев. Он напомнил, что на прошедших в сентябре выборах многие единороссы, даже занимавшие серьезные должности, «стыдливо прятали в карман значок и шли самовыдвиженцами как бы не от партии». «Во-первых, это нечестно. Во-вторых, они проиграли, как это было в Москве с лидером столичной организации», – напомнил эксперт. Он привел в пример главу Башкирии Радия Хабирова, который не стал скрывать партийную принадлежность и в итоге победил.

Мартынов убежден, что за два года до выборов нужно размышлять в категориях не процентов, а «реальных дел», принципиально новых подходов к реализации высокого статуса партии власти. «Формулу этого нового подхода блестяще сформулировал основатель, неформальный лидер партии – президент Путин. Открывая съезд, он сказал: партия власти не властвует, а служит людям, гражданам Российской Федерации», – напомнил эксперт.

По словам эксперта, если единороссы будут действовать в логике, предложенной Путиным, то шансы завоевать конституционное большинство «велики». «Цена предстоящих выборов – очень большая. На кону не только политический результат отдельно взятой партии, но и сохранение курса развития страны. Начато много проектов – и они должны быть доведены до конца. Ответственность за это лежит на всей партии», – уверен Мартынов.

По мнению Гусева, лучше всего перед выборами будут восприняты те идеи «Единой России», которые связаны с глубинными запросами общества. В качестве примера он назвал контрсанкции против импортных сельхозпроизводителей, и «теперь в любом магазине можно увидеть практически одну только отечественную продукцию», что нравится многим избирателям.

Мартынов считает неслучайным решение съезда ЕР начать создание предвыборной программы вместе с рядовыми избирателями, для чего был создан проектный офис. Такой метод подготовки программы, убежден эксперт, позволит уловить настроения людей, точнее понять, какие из идей «Единой России» будут восприняты электоратом лучше всего. «К формированию предвыборной программы приглашаются все граждане страны. Это будет программа, непосредственно отражающая то, чего ждут граждане от партии власти», – уверен политолог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели состоялся 19-й съезд «Единой России». Главным событием на съезде стало пленарное заседание, на котором выступили президент Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. По итогам форума, в частности, создается проектный офис по сбору идей для предвыборной программы партии.

Позже секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал, что «Единая Россия» при подготовке к следующим парламентским выборам отказывается от практики соглашений с другими партиями о выдвижении кандидатов в тех или иных регионах. «Никаких расторговок в избирательном цикле 2020–2021 годов не будет», – пообещал Турчак.