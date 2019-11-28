Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

«Мы готовы дальше выделять средства на конвенционную деятельность, то есть ту, которая разрешена Конвенцией о запрещении химического оружия», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что об этом свидетельствует тот факт, что Россия перечислила свой финансовый взнос «за вычетом кассовых остатков, которые направляются на финансирование атрибутивного (обвинительного, – прим. ВЗГЛЯД) механизма».

Ранее в России жестко высказались о докладе ОЗХО по «химатаке» в Думе. WikiLeaks опубликовал документы, подвергающие сомнению выводы ОЗХО по сирийской Думе.