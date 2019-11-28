Выставку «Память поколений» посетили почти 150 тыс. человек

Выставку Патриаршего совета по культуре «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Манеже посетили уже около 150 тыс. человек. Экспозиция продолжит работать без выходных до 8 декабря.

«К настоящему времени уже 146 768 посетителей смогли оценить масштабную экспозицию, посвященную теме Великой Отечественной войны. Наибольший интерес экспозиция вызвала у молодых семей и школьников, воспитанников кадетских учреждений и военных, которые составили больше половины аудитории проекта», – говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Так, за 24 дня работы экспозиции ее посетили около тысячи групп, а бесплатным приложением с аудиогидом воспользовались более 11 тыс. раз.

«Эта выставка не просто формальная экспозиция про историю Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве. Эта выставка о том, как память о войне была для художников важной темой. Все, что представлено, – очень глубокое, серьезное, искреннее высказывание художников разных поколений: и тех, кто застал войну, и тех, кто родился позже», – сказал актер Дмитрий Певцов.

Его позицию поддержала и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, отметив, что на выставке «нет ни одной пустой, конъюнктурной работы, которая создавалась бы, как равнодушно исполненный заказ».

«Живопись на этой выставке лишена изящества - жесткие линии, контрастные цвета, жуткие сцены. Это не романтические пейзажи и не библейские сюжеты мастеров европейской живописи - в Манеж пришли советские художники, которые честно говорят о страшном и жестоком времени...», – подчеркнул российский теле и радио ведущий Сергей Стилавин.

«Замечательная выставка! Очень полезная для подрастающего поколения. Я принадлежу к послевоенному поколению. Помню послевоенные тяжелые годы. Мой отец прошел всю войну c июня 1941 года по май 1945, сделал надпись на стенах рейхстага в Берлине! Вечная память всем воинам Великой Отечественной войны», – написала одна из посетительниц выставки в книге отзывов.

Напомним, на выставке «Память Поколений» в Манеже представлены 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающие все этапы войны и ее осмысления. Также она сопровождается бесплатной экскурсионной и образовательной программой.

Ранее сообщалось, что «Память поколений: Великая Отечественная война» захотели увидеть в двух десятках городов России.