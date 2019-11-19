Выставкой «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» заинтересовались по всей России

Экспозицию «Память поколений: Великая Отечественная война» захотели увидеть в двух десятках городов России.

С просьбой показать экспозицию в Патриарший совет по культуре обратились более двух десятков регионов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Екатеринбург, Махачкала, Тюмень, Севастополь, Волгоград, Саратов, Краснодар, Якутск, Ростов-на-дону, Калининград, Владивосток, Пермь, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и некоторые другие города захотели стать частью нового художественного проекта.

Одним из первых свое желание принять экспозицию заявила Псковская область. Она же стала первым подтвержденным регионом проведения выставки, которая открыла год празднования 75-летия Великой Победы. К числу заявителей присоединились участники арт-тура экспозиции прошлого года «Сокровища музеев России». 17 ноября проект завершил путешествие по девяти городам страны на отметке более 1,5 млн зрителей.

«Окончательный список участников передвижной экспозиции «Память поколений» будет представлен в начале 2020 года. Также актуален вопрос о создании цифровой копии экспозиции в Манеже. Он будет решен в скором времени», – сообщил организатор выставки Иван Есин, организатор выставки.

Напомним, с 4 ноября по 8 декабря 2019 года в Москве в Центральном «Манеже» проходит XVIII церковно-общественная выставка-форум – «Православная Русь – к Дню народного единства», которую по последним данным посетило более 70 тыс. человек.

Масштаб выставки впечатляет: 150 произведений живописи и скульптуры из 32 городов России впервые предстали в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-2010-х годов. Участие в выставке приняли 44 музея и частные галереи. Картины привезены со всех концов нашей страны – от Калининграда до Хабаровска, от Архангельска до Астрахани. Чтобы собрать под одной крышей эти уникальные произведения искусства, организаторами выставки проделан путь более чем в 80 тыс. километров.

Экспозиция развернулась на основном этаже Центрального Манежа, где организована специальная застройка с устройством климатического купола для обеспечения сохранности уникальных экспонатов, предметов музейного фонда Российской Федерации.

Работа экспозиции сопровождается насыщенной экскурсионной и культурной программой, подготовленной историческим парком «Россия – Моя история».