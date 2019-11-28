В ОКР заявили о незаконности обвинений ВАДА

Рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принять санкции в отношении руководства Олимпийского комитета России (ОКР) противоречат логике, обвинения в отношении чиновников ОКР недопустимы с правовой точки зрения, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Вызывает недоумение (предложение) применить санкции в отношении руководителей ОКР. Эти обвинения необоснованны и предвзяты. Они недопустимы как с правовой точки зрения, так и с точки зрения элементарной логики», – передает РИА «Новости» слова Позднякова на олимпийском собрании, которое проходит в Москве.

Он рассказал также, что ОКР формирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут выступать на Олимпийских аренах Токио.

«Согласно (олимпийской) хартии, соревнования проводятся не между странами, а между спортсменами. Если в Пхенчхане ОКР был отстранен, то сейчас нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны WADA. Спортивное движение ОКР и какие-то его члены вне подозрений. Это означает, что нет никаких объективных препятствий для полноценного участия в Играх, за исключения спортсменов ВФЛА. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм в Токио», – сказал Поздняков.

Напомним, в понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также было предложено запретить поднятие флага России на крупных международных турнирах.

МОК выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, ИИХФ отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, глава Международной федерации студенческого спорта указал на невозможность отобрать у России Универсиаду-2023.

Рекомендации комитета ВАДА также не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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