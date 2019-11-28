В ОКР заявили о незаконности обвинений ВАДА

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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

Пока рядовые жители Хакасии считают каждую копейку, Коновалов устраивает пышные праздникиФото: Колбасов Александр/ТАСС
В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву. Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО

Эрдоган идет своим путем, при этом не порывая с НАТОФото: Eric Lalmand/Global Look Press
Турки взяли в заложники Восточную Европу. Так в руководстве НАТО отреагировали на сообщения о демонстративном нежелании Анкары поддержать планы НАТО по защите Польши и Прибалтики от «нападения России». В самом военном блоке это решение Анкары уже назвали разрушительным для альянса. Однако Москве радоваться кризису в НАТО или обольщаться появлению там политического союзника не стоит. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...

Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              В ОКР заявили о незаконности обвинений ВАДА

              28 ноября 2019, 12:20

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принять санкции в отношении руководства Олимпийского комитета России (ОКР) противоречат логике, обвинения в отношении чиновников ОКР недопустимы с правовой точки зрения, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

              «Вызывает недоумение (предложение) применить санкции в отношении руководителей ОКР. Эти обвинения необоснованны и предвзяты. Они недопустимы как с правовой точки зрения, так и с точки зрения элементарной логики», – передает РИА «Новости» слова Позднякова на олимпийском собрании, которое проходит в Москве.

              Он рассказал также, что ОКР формирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут выступать на Олимпийских аренах Токио.

              «Согласно (олимпийской) хартии, соревнования проводятся не между странами, а между спортсменами. Если в Пхенчхане ОКР был отстранен, то сейчас нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны WADA. Спортивное движение ОКР и какие-то его члены вне подозрений. Это означает, что нет никаких объективных препятствий для полноценного участия в Играх, за исключения спортсменов ВФЛА. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм в Токио», – сказал Поздняков.

              Напомним, в понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Также было предложено запретить поднятие флага России на крупных международных турнирах.

              МОК выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, ИИХФ отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, глава Международной федерации студенческого спорта указал на невозможность отобрать у России Универсиаду-2023.

              Рекомендации комитета ВАДА также не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге.

              Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.

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