Некоторых водителей могут освободить от платы за проезд по трассам

Людям с инвалидностью могут предоставить возможность безвозмездно пользоваться платными трассами в России, заявил автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По словам Нилова, готовятся поправки, которые позволят ввести бесплатный проезд по платным трассам автомобилям, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».

«В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан», – передает RT слова Нилова.

Он добавил, что, начиная с июля 2020 года, информация о транспортных средствах, оборудованных знаком «Инвалид», будет храниться в федеральном реестре.

Напомним, в среду в среду президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия». Президент дал ей название «Нева».

Путин отмечал, что трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысит инвестпривлекательность и конкурентоспособность регионов.

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