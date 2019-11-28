Госдеп США похвалил Зеленского

Вашингтон приветствует стремление Киева провести важные для Украины реформы и урегулировать конфликт в Донбассе, а также положительно оценивает деятельность президента страны Владимира Зеленского, говорится в заявлении госдепартамента США.

В документе отмечается, что «США поддерживают Украину в то время, как она движется к мирным переговорам», передает «Интерфакс».

В нем также положительно характеризуется ряд инициатив президента Владимира Зеленского.

«В частности, он (Зеленский) занялся дипломатией, чтобы продвинуться в вопросе мирного урегулирования. Также он провел дальнейший отвод сил от линии соприкосновения (на востоке Украины). Он укрепил принцип верховенства закона, создал более здоровый инвестиционный климат и проводит модернизацию в сфере обороны», – отметили в госдепе.

Подчеркивается, что Вашингтон приветствует «стремление Украины провести реформы, необходимые для обеспечения безопасности и процветания в долгосрочной перспективе».

Отметим, что ранее США заморозили помощь Киеву сразу после разговора американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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