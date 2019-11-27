В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения установлен в России. Теперь вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду.

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», – сообщается в справке к постановлению от 26 ноября.

Новые нормы заработают с 29 ноября 2019 года.

Ввод в оборот будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, если они будут соответствовать необходимым требованиям, установленным при государственной регистрации лекарства.

Напомним, в сентябре широко обсуждалась история с противосудорожном препарате «Фризиум», в котором нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. Лекарство не было зарегистрировано в России.

Минздрав закупил 10 тыс. упаковок препарата и заверил, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата. В конце октября «Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве.

Еще в мае прошлого года президент Владимир Путин подчеркивал, что сертификация лекарственных препаратов в России должна быть более гибкой.

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