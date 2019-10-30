«Фризиум» для тяжелобольных детей начали бесплатно выдавать в Москве

Жизненно важный препарат «Клобазам» от эпилепсии (международное непатентованное название препарата «Фризиум») начали бесплатно выдавать в Москве, сообщили столичном департаменте здравоохранения.

«Центр лекарственного обеспечения получил первую партию лекарственного препарата международного непатентованного наименования «Клобазам» от ФГУП «Московский эндокринный завод». Выдавать лекарство будут аптеки Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что информировать родителей будет дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения, при этом дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема.

Напомним, в конце сентября матери тяжелобольных детей, нуждающихся в противосудорожном препарате «Фризиум», раскритиковали описанную Минздравом схему по получению лекарства – по их словам, родители собирают все необходимые документы, но пациенты так и не получают препарат.

Мать тяжелобольного ребенка Елена Боголюбова, которую в июле задерживали за покупку «Фризиума», заявила, что схема Минздрава понятна, однако по ней до сих пор не удалось получить необходимое сыну лекарство.

По оценке Минздрава, в незарегистрированном в России противосудорожном препарате «Фризиум» нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. В начале сентября ведомство закупило 10 тыс. упаковок препарата. В министерстве также заверили, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата.

Премьер России Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26 млн 128 тыс. рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

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