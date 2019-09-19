Минздрав запланировал регистрацию отечественного аналога «Фризиума»

Минздрав обсуждает возможность регистрации отечественного противосудорожного препарата «Фризиум» с Московским эндокринным заводом, заявил директор департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.

«С Московским эндокринным заводом мы провели переговоры о возможности регистрации отечественного аналога [«Фризиума»]. Эта работа ведется», – цитирует Романова ТАСС.

По его словам, Минпромторг и Московский эндокринный завод подписали четыре дорожных карты по исследованиям для регистрации четырех других отечественных препаратов.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от 2 до 3 тыс. детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».