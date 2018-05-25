Путин высказался за более гибкую сертификацию лекарств в России

Сертификация лекарственных препаратов в России должна быть более гибкой, заявил президент Владимир Путин в рамках бизнес-диалога России и Японии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Комментируя выступления на форуме, глава российского государства сказал, что «проблема, связанная с регистрацией лекарственных препаратов, которая занимает 1,5 года, наверняка, существует», передает ТАСС.

В связи с этим Путин подчеркнул, что в России «вообще слишком много бюрократии».

«Можно ли перейти на в полной мере признание сертификатов по тем лекарственным препаратам, которые выданы иностранными государствами? Я не знаю, нужно как следует подумать. У нас существует своя сертификация, но просто она должна быть более гибкой, это совершенно точно, и я прошу министра здравоохранения, конечно, на это обратить внимание», – добавил Путин.

Напмоним, в начале 2016 года сообщалось, что сотни тысяч доз вакцин против пневмонии, менингита, гепатита А для взрослых и детей, а также вакцин для ослабленных детей «Пентаксим» и «Инфанрикс Гекса» несколько месяцев не могли пройти сертификацию.

В феврале 2016 года Путин заявлял, что нельзя создавать дефицит медицинских товаров в стране, ужесточение лицензирования должно идти параллельно с ростом производства.