Новейшей российской снайперской винтовке увеличили дальность поражения

В России создана и успешно прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000-ORSIS-375CT с увеличенной до 2 тыс. метров дальностью поражения, заявил гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин.

«Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT», – передает РИА «Новости» слова Злобина.

Он добавил, что серийное производство новой модификации Т-5000 начнется в 2020 году, компания уже получила предзаказы на винтовку от представителей разных стран.

Напомним, 5 ноября гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров сообщил, что на соревнованиях, которые приурочены к Дню народного единства, прошла презентация снайперской винтовки, разработанной в рамках опытно-конструкторской работы «Точность».

Винтовка предназначена для использования с двумя разными патронами: для обычных пуль и бронебойных. Она разработана на базе Т-5000, в которую в общей сложности было внесено более 210 конструкторские изменений.

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