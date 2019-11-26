В Совфеде отреагировали на требование Сенцова вернуть Украине ядерную бомбу

«Сенцов, осужденный за подготовку теракта, и обменянный по согласованию двух президентов, сегодня по большому счету призывает к насилию», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя призыв Олега Сенцова вернуть Украине ядерное оружие.

«Это эпатаж, вряд ли кто-то будет всерьез обращать на Сенцова внимание. Но беда в том, что сейчас общественное мнение на Украине очень сильно подогрето. Существует достаточно большое количество влияющих на политику неадекватных людей – фашиствующие элементы и неонацисты», – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, заявил, что не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», и что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие. Сенцов заявил, что раз «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», от которой Украина отказалась, подписав Будапештский меморандум.

По оценке Клинцевича, подобное высказывание является провокацией, которая не понравилась никому – ни европейцам, ни даже американцам.

«Беспокоиться не надо, экономически Киев это не потянет. Там будут играть до последнего и пытаться дергать за ниточки, но такими вещами никто шутить не будет», – заверил собеседник. Фактически помилованный Сенцов призывает к насилию, констатировал сенатор. «Мне кажется, правоохранительным органам России надо повторно обратить на него внимание и завести уголовное дело. Это рецидив», – подчеркнул Клинцевич.

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