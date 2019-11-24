Украина пожаловалась на «ежедневные кибератаки» со стороны России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в ходе международного форума по безопасности в Канаде заявил, что его страна в «ежедневном» режиме сталкивается с многочисленными кибератаками, в том числе якобы со стороны России.

«Если мы говорим об информационных технологиях, влияющих на данные и безопасность важных инфраструктурных объектов, мы сталкиваемся с многочисленными кибератаками ежедневно», – приводятся его слова на сайте украинского военного ведомства.

На вопрос о том, кто является источником кибератак, он ответил: «Как правило, со стороны России». По его словам, «иногда это можно вычислить».

Министр обороны Украины заявил, что его страна стала «полем битвы» в киберпространстве.

«Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее», – заключил Загороднюк.

Ранее Загороднюк заявлял, что финансово-экономические отношения с Россией невозможны, поскольку Москва якобы является «врагом» Киева.