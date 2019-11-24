Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптики также предупреждают жителей столичного региона о туманах и дымках в конце следующей недели.

Тишковец рассказал РИА «Новости», что с воскресенья и до вторника включительно в столице сохранится холодная погода с переменной облачностью, без осадков. Ожидается минус 6-11 градусов ночами, и днем ноль – минус 5 градусов.

«В среду небо затянут облака, местами может сыпать небольшой снег, но снежный покров навряд ли образуется. Температура начнет постепенно повышаться, днем уже минус 2 – минус 7, днем ноль – минус 2 градуса», – сказал Тишковец.

В четверг, по его словам, в столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет черноморский воздух. «Это очень влажный, насыщенный водяным паром и черноморским теплом воздух. Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14-15 часов и часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», – сказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что это явление даже с очаговым распространением может быть опасным. «Это отложение льда до одного миллиметра, на дорогах и тротуарах будет скользко», – пояснил он, добавив, что температура воздуха приблизится к нулю.

«В пятницу, субботу и воскресенье пойдет оттепель, ночью околонулевые температуры. Влажный воздух, а значит, туманы, дымки, морось неприятная. Туманы с ухудшением видимости, то есть проблемы с авиасообщением начнутся, и сложная обстановка на дорогах», – сказал Тишковец, также предупредив о гололедице.

«Днем это слабоположительные температуры от нуля до плюс 3 градусов», – добавил Тишковец.

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