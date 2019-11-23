Москвичам пообещали «пушкинскую» погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждет «пушкинская» погода – мороз и солнце.

«Такой умеренный мороз, характерный не только для ноября, но и для декабря, и января наблюдается сейчас в Москве и области. Существенно погода не изменится и в ближайшие несколько дней. Температурный фон будет в ночь на воскресенье, 24 ноября, – -8... -10 градусов, а по области еще ниже, до -13 градусов. Дневные температуры – -2... -4», – сообщил Вильфанд, передает «360».

Он отметил, что в среду 27 ноября атмосферное давление понизится и вернется к показателям нормы, 747-750 миллиметров ртутного столба. Вместе с этим начнет повышаться температура воздуха: ночью она будет около -5 градусов, а днем – около нуля.

Вильфанд также рассказал, что будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Климатическая дата установления снежного покрова – приблизительно 28 ноября.

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