Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

Президент Сербии Александр Вучич, рассказывая о подготовке к визиту в Сочи, назвал президента России Владимира Путина искренним другом Сербии.

«Что касается президента Путина и визита – мы готовимся, у нас будет большая и серьезная делегация, для нас это исключительно важная встреча. Президента Путина я считаю искренним другом Сербии. А я как президент Сербии обязан защищать интересы Сербии и продолжу это делать», – сказал Вучич, передает ТАСС.

Он также напомнил, что Сербия – одна из немногих стран, которая не ввела против России санкции, поддерживала ее на международном уровне и продолжила военное сотрудничество, в том числе совместные учения. «Мы с любой стороны очень близки, и я не вижу ни одной причины, чтобы эта встреча не прошла доверительно», – добавил Вучич.

Ранее он подтвердил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в Сочи 4 декабря.