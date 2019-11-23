Amazon подал в суд на Пентагон и Microsoft

В федеральный суд США подан иск, в котором Amazon оспаривает контракт Пентагона с Microsoft на 10 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

Иск подан в пятницу. Содержание документа решено не предавать огласке для защиты конфиденциальной информации, передает РИА «Новости».

Напомним, Amazon и Microsoft боролись за контракт на разработку облачных технологий, причем компания Джеффа Безоса считалась фаворитом, но контракт достался Microsoft .