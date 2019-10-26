Microsoft получила военный контракт на 10 млрд долларов

Пентагон объявил компанию Microsoft победителем контракта на 10 млрд долларов, сообщается в разделе закупок американского оборонного ведомства.

Средства будут выплачены Microsoft за предоставление Пентагону услуг в области удаленных вычислений, передает ТАСС.

«Microsoft получает контракт стоимостью 10 млрд долларов на десять лет, если все работы будут выполнены», – отмечается в тексте.

В тендере на контракт также участвовала корпорация Amazon.