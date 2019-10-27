Неожиданное поражение Amazon в борьбе за контракт Пентагона связали с требованием Трампа

Президент США Дональд Трамп лично требовал от Пентагона, чтобы контракт на 10 млрд долларов на разработку облачных технологий не достался Amazon, пишут СМИ со ссылкой на книгу о бывшем министре обороны Джеймсе Мэттисе, написанную его спичрайтером Гаем Снодграссом.

Из книги Снодграсса следует, что Трамп еще летом 2018 года звонил Мэттису и дал ему указание «отвязать Amazon» от возможности участвовать в торгах по контракту, пишет CNN.

Экс-глава минобороны тогда, как утверждалось, отказался, призвав действовать в рамках закона.

В течение нескольких лет Трамп выражал свое недовольство компанией и ее основателем Джеффом Безосом, который владеет The Washington Post. Он обвинил Amazon в использовании издания в своих целях.

Контракт был заключен в пятницу вечером с Microsoft, хотя за него долгое время боролся также Amazon. Компания Безоса считалась фаворитом в борьбе за контракт.